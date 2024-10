Onde assistir a Esteghlal x Al Nassr ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de CR7 na Liga dos Campeões da Ásia 2024/25

Partida é válida pela 3ª rodada da Champions Asiática, em Dubai; veja tudo o que você precisa saber

Esteghlal e Al Nassr se enfrentam na manhã deste terça-feira (22), às 13h (de Brasília), no Al-Rashid Stadium, pela 3ª rodada da Liga dos Campeões da Ásia. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN4, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa).

O Al Nassr ampliou sua sequência de vitórias para seis partidas, batendo o Al Shabab, por 2 a 1, na última rodada do Campeonato Saudita - Cristiano Ronaldo foi um dos heróis do jogo, marcando, de pênalti, aos 52' do 2° tempo. Ademais, o time não perde há dez jogos, conquistando sete vitórias neste período. Na Champions Asiática, os atuais vice-campeões sauditas empataram em 1 a 1 com o Al Shorta na estreia, mas triunfaram na 2ª rodada, diante do Al Rayyan, por 2 a 1.

O Esteghlal, enquanto isso, vem de uma derrota pesada, na última sexta, diante do Zob Ahan, pelo Campeonato Iraniano, ampliando uma sequência negativa de apenas um triunfo em cinco compromissos. Na Liga dos Campeões da Ásia, os iranianos bateram o Al Gharafa, na estreia, por 1 a 0, mas foram derrotados pelo Al Sadd, na última rodada, por 2 a 0.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Esteghlal: Khaledabadi; Moradmand, Silva e Fallah: Rezaeian, Kakuta, N'Dong e Zakipour; Eslami, Mohammadi e Blanco. Técnico: Sohrab Bakhtiarizadeh.

Al Nassr: Salem Alnajdi, Laporte, Sikiman e Boushal; Brozovic e Alkhaibari; Mané, Anderson Talisca e Ângelo; Cristiano Ronaldo. Técnico: Stefano Pioli.

Desfalques

Esteghlal

Mehdi Mehdipour, Imam Salimi, Roozbeh Cheshmi e Abolfazl Jalali (lesionados).

Al Nassr

Sami Al-Najei (lesionado).

Quando é?