Onde assistir a Estados Unidos x Japão feminino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final das Olimpíadas de Paris 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (3), em Paris; confira a transmissão e outras informações do jogo

Estados Unidos e Japão entram em campo na manhã deste sábado (3), às 10h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris, pelas quartas de final do futebol feminino das Olimpíadas de Paris 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Globoplay, no streaming (veja a programação completa).

Os Estados Unidos chegam às quartas após encerrarem a primeira fase na ponta do grupo B, com 9 pontos. As americanas estão invictas na competição.

Do outro lado, o Japão foi o segundo colocado do grupo C, com 6 pontos. As japonesas acumulam duas vitórias e uma derrota até o momento.

Escalações

Estados Unidos: Naeher; Emily Fox, Naomi Girma, Sonnett, Dunn; Lindsey Horan, Korbin Albert, Rose Lavelle; Rodman, Swanson e Sphia Smith.

Japão: Yamashita; Koga, Kumagai, Minami; Moriya, Nagano, Hasegawa, Kitagawa, Fujino, Seike e Tanaka.

Desfalques

Estados Unidos

Não há desfalques confirmados.

Japão

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 3 de agosto de 2024

Horário: 10h (de Brasília)

Local: Parque dos Príncipes, Paris - FRA