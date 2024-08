Onde assistir a Estados Unidos x Alemanha ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das semifinais do futebol feminino nas Olimpíadas de Paris 2024

Seleções femininas se enfrentam nesta terça-feira (06), em Lyon, para definir o primeiro finalista do futebol nos Jogos Olímpicos; confira

Os Estados Unidos enfrentama Alemanha, na tarde desta terça-feira (06), às 13h (de Brasília), no Estádio de Lyon pelas semifinais do futebol feminino nas Olimpíadas de Paris de 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, da CazéTV, no Youtube e no Prime Vídeo, e pelo site Olympics.com, na internet (veja a programação completa aqui).

A seleção feminina dos Estados Unidos chega à semifinal dos Jogos Olímpicos de Paris com uma campanha impecável, mantendo 100% de aproveitamento até agora. A equipe norte-americana dominou seu grupo, vencendo Austrália, Alemanha e Zâmbia, garantindo a liderança com autoridade. Nas quartas de final, enfrentaram um Japão resistente, conseguindo a vitória apenas na prorrogação com um gol decisivo de Rodman.

Sob outro enfoque,a Alemanha alcançou a semifinal das Olimpíadas de forma dramática e emocionante. Classificando-se em segundo lugar no grupo, a equipe enfrentará novamente o único time que conseguiu derrotá-las até agora: os Estados Unidos. A classificação para as semifinais foi conquistada nos pênaltis, após um jogo intenso contra o Canadá. No primeiro confronto entre as duas seleções neste torneio, a Alemanha foi superada pela seleção estadunidense com uma goleada de 4 a 1.

Prováveis escalações

Estados Unidos: Alyssa Naeher; Emily Fox, Naomi Girma, Emily Sonnett e Crystal Dunn; Samantha Coffey, Lindsey Horan, Rose Lavelle e Trinity Rodman; Sophia Smith e Mallory Pugh. Técnica: Emma Hayes.

Alemanha: Katrin Berger; Kathrin Hendrich, Marina Hegering, Feli Rauch e Giulia Gwinn; Sjoeke Nüsken, Janina Minge e Jule Brand; Klara Bühl, Lea Schüller e Alexandra Popp. Técnica: Martina Tecklenburg.

Desfalques

Estados Unidos

Tierna Davidson, lesionada, é baixa.

Alemanha

Sem desfalques confirmados.

Quando é?