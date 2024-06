Onde assistir a Espanha x Geórgia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Eurocopa 2024

Seleções entram em campo neste domingo (30), no RheinEnergieStadion; confira a transmissão e outras informações do jogo

Espanha e Geórgia se enfrentam neste domingo (30), às 16h (de Brasília), no RheinEnergieStadion, na Alemanha, pelas oitavas de final da Eurocopa 2024. A partida será transmitida ao vivo e gratuitamente pela CazéTV, no YouTube e na Twitch, além de estar disponível via streaming no Prime Video e Samsung TV Plus, para assinantes (veja a programação completa).

Em busca do quarto título da Eurocopa, a Espanha terminou a primeira fase na liderança do Grupo B, com nove pontos e 100% de aproveitamento. Nos três primeiros jogos, os espanhóis venceram a Croácia por 3 a 0, além da Itália e Albânia por 1 a 0.

Do outro lado, a Geórgia avançou para as oitavas de final da Eurocopa após ficar na terceira posição do Grupo F, com quatro pontos. Na rodada de estreia, foi derrotada pela Turquia por 3 a 1, na sequência empatou com a República Tcheca por 1 a 1 e na última rodada venceu Portugal por 2 a 0.

Prováveis escalações

Espanha: Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Ruiz; Yamal, Morata, Williams.

Geórgia: Mamardashvili; Tsitaishvili, Dvali, Kashia, Kverkvelia, Kakabadze; Kochorashvili, Kiteishvili, Chakvetadze; Kvaratskhelia, Mikautadze.

Desfalques

Espanha

Sem desfalques confirmados.

Geórgia

Anzor Mekvabishvili cumprirá suspensão.

Quando é?

Data: domingo, 30 de junho de 2024

Horário: 16h (de Brasília)