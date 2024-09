Onde assistir a Equador x Peru ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026

Seleções têm último compromisso pela Data Fifa de setembro nesta terça-feira (10); veja onde assistir na TV

Equador e Peru se enfrentam nesta terça-feira (10), às 18h (horário de Brasília), em duelo válido pela oitava rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. O jogo será no Estádio Rodrigo Paz Delgado, o Casa Blanca, em Quito, e terá transmissão ao vivo do SporTV 3 na televisão fechada e do Globoplay, serviço de streaming do grupo Globo (veja a programação diária dos jogos).

A seleção da casa perdeu a última rodada das eliminatórias para o Brasil por 1 a 0, na última sexta-feira. Mesmo assim, a equipe ainda ocupa a sexta colocação na classificação geral, e, no momento, garantiria a última vaga para a copa. Os equatorianos ainda não perderam jogando em solo nacional nesta edição das qualificatórias.

Já a seleção peruana amarga a décima e última colocação da tabela e ainda não venceu nenhum jogo até aqui. Foram quatro derrotas e três empates nos sete primeiros jogos, sendo que no último ficaram no 1 a 1 em casa contra a Colômbia, também na sexta-feira passada. Eles precisam vencer o quanto antes caso queiram brigar por vaga em 2026.

Equador e Peru se enfrentaram pela última vez em 2022, que acabou em empate por 1 a 1, também pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa daquele ano. Na Copa América de 2021, outro empate, mas em 2 a 2. Nos últimos dez jogos, foram quatro vitórias peruanas, três equatorianas e três igualdades.

Prováveis escalações

Equador: Galíndez; Torres, Pacho e Hincapié; Preciado, Alan Franco, Caicedo, Sarmiento e Estupiñan; Valencia e Rodríguez. Técnico: Sebastian Beccacece.

Peru: Gallese; Araujo, Zambrano e Callens; Advíncula, Cartagena, Tapia, Pena e López; Valera e Lapadula. Técnico: Jorge Fossati.

Desfalques

Equador

Sem desfalques confirmados.

Peru

Franco Zanelatto foi desconvocado desta rodada das eliminatórias por lesão. Para seu lugar, foi chamado o atacante Maxloren Castro, de 16 anos, do Sporting Cristal.

Quando é?

Data : terça-feira, 10 de setembro de 2024

: terça-feira, 10 de setembro de 2024 Horário : 18h (de Brasília)

: 18h (de Brasília) Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado (Casa Blanca), Quito - Equador