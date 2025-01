Onde assistir a Equador x Brasil ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Sul-Americano sub-20 2025

Seleções se enfrentam nesta quinta-feira (30), no Estádio Misael Delgado; confira a transmissão e outras informações do jogo

Equador e Brasil se enfrentam nesta quinta-feira (30), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Misael Delgado, pela quarta rodada da fase de grupos do Sul-Americano sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada (veja a programação completa).

Atual campeã e maior vencedora do torneio, com 12 títulos, a seleção brasileira volta a campo em busca da recuperação. No momento, o Brasil ocupa a quarta posição do Grupo B, com quatro pontos. Na estreia, foi derrotado pela Argentina por 6 a 0, mas se reabilitou ao vencer a Bolívia por 2 a 1. Já o Equador, terceiro colocado com três pontos, venceu a Bolívia pelo mesmo placar, mas sofreu uma derrota por 1 a 0 para a Colômbia.

Prováveis escalações

Equador sub-20: Loor; Ordóñez Corozo, Davis Bautista, Elkin Ruiz e Maikel Caicedo; Keny Arroyo, Kendry Páez, Juan Rodríguez e Jeremy Arévalo; Allen Obando e Bruno Quiñonez.

Brasil sub-20: Robert; Igor Serrote, Jair, Iago e Leandrinho; Moscardo, Kauan e Breno Bidon; Rayan, David Washington e Wesley.

Desfalques

Equador

Sem desfalques confirmados.

Brasil

Não há desfalques confirmados.

Quando é?