Onde assistir a Duque de Caxias x América-RJ ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Carioca Série A2 2024

Duelo entre líder e vice-líder agita a rodada da segundona do Carioca; veja onde assistir

Duque de Caxias e América-RJ se enfrentam neste sábado (22), às 14h45 (horário de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Carioca Série A2 de 2024. O jogo acontece no Estádio Moça Bonita, em Bangu, e conta com transmissão da BandSports na TV fechada e do Canal GOAT no Youtube (veja aqui a programação completa dos jogos).

Líder do campeonato e invicto nas cinco rodadas até o presente momento, o Duque de Caxias joga em casa e se mantém na ponta da tabela em caso de vitória ou empate. Na última rodada, a equipe venceu o Americano por 1 a 0 fora de casa, e espera manter o bom rendimento para o confronto direto.

O time de Romário ocupa o segundo lugar da tabela, apenas atrás do rival desta partida. Com 10 pontos em cinco jogos, venceu três vezes, empatou uma e, no último compromisso que teve, frente ao Araruama, sofreu sua primeira derrota. Caso vença nesta rodada, assume de volta a ponta da tabela e encaminha mais ainda a vaga para as semifinais.

A partida contará com o auxílio do VAR (árbitro de vídeo) pela primeira vez na história do Campeonato Carioca Série A2.

Prováveis escalações

Duque de Caxias: Pedro; Gabriel Fonseca, André Santos, Carlão e Berriel; Magé, Jean Carioca, Rafael Pernão e Caio Mello; Bruno Veiga e Nathan. Técnico: Alexandre Gomes.

América-RJ: André Luiz; Roberto, Índio, Fabrício e Lucas Piauí; JV, Digão, Marcinho e Macapá; Romarinho e André. Técnico: Marcus Alexandre.

Desfalques

Duque de Caxias

Sem desfalques confirmados.

América-RJ

Romário, presidente e atacante do clube, aos 58 anos, é dúvida para a partida.

Quando é?