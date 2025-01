Onde assistir a Dínamo Zagreb x Milan ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Champions League 2024/25

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (29), pela última rodada da fase de liga; veja como acompanhar na internet

O Dínamo Zagreb, da Croácia, recebe o Milan, da Itália, na tarde desta quarta-feira (29), às 17h (de Brasília), no Maksimir, em Zagreb, pela oitava rodada da fase de liga da Champions League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da Max, no streaming (veja a programação completa aqui).

Os donos da casa precisam vencer o Milan por um bom placar e ainda torcer por uma combinação de resultados. A equipe depende de derrotas do Manchester City, Stuttgart, Sporting, PSG e Benfica. Atualmente, ocupa a 26ª posição, com oito pontos, duas posições abaixo da zona de classificação para os playoffs. Do outro lado, já classificado, o Milan entrou em campo na Croácia apenas para garantir uma vaga direta nas oitavas de final. Um empate seria suficiente para a equipe evitar disputar mais uma fase no mata-mata.

Prováveis escalações

Getty

Dínamo Zagreb: Nevistirc; Ristovski, Mmaee, Torrente, Ronael Pierre; Ademi, Rog, Bernauer; Stojkovic, Baturina e Kulenovic. Técnico: Fabio Cannavaro.

Mais artigos abaixo

Milan: Maignan; Terracciano, Gabbia, Pavlovic, Theo; Fofana, Bennacer, Reijnders; Leao, Musah e Morata. Técnico: Sergio Conceição.

Desfalques

Dínamo Zagreb

Kevin Catherine, Petar Sucic, Bruno Petkovic, machucados, e Lukas Kacavenda, suspenso, estão fora.

Milan

Emerson Royal, Malick Thiaw, Ruben Loftus-Cheek, Alessandro Florenzi, machucados, e Davide Calabria, suspenso, estão fora.

Quando é?