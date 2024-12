Onde assistir a Detroit Lions x Green Bay Packers ao vivo, na internet e na TV, desfalques, horário e mais da NFL 2024

Clássico no Thrusday Night Football é destaque da semana 14 da liga; veja tudo o que você precisa saber

Detroit Lions e Green Bay Packers se enfrentam neste quinta-feira (05), às 22h15 (de Brasília), no Soldier Field, em Detroit, nos Estados Unidos, em jogo válido pela semana 14 da NFL. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN2, pela TV fechada, e do NFL Game Pass no DAZN, pelo streaming.

Os Lions chegam em alta, não só como uma das melhores franquias da NFL, mas também fazendo jus ao favoritismo na Conferência Nacional que ostentatava desde a pré-temporada. Após uma vitória e uma derrota nas duas primeiras semanas, Detroit já soma dez triunfos consecutivos que o alça à liderança isolada da NFC e da NFC, com vantagem de uma vitória sobre, respectivamente, Minnesota Vikings e Philadelphia Eagles. Um novo triunfo, portanto, só encaminharia ainda mais a vaga à pós-temporada e deixaria mais próxima a folga no Wild-Card.

Green Bay, por outro lado, também vive ótimo momento, vindo de vitórias importantes nas últimas semanas contra o San Francisco 49ers - com direito a ótima partida da defesa contra o jogo terrestre de Christian McCaffrey - e Miami Dolphins. Um dos principais matchups para o confronto será entre o quarterback Jordan Love e a secundária de Detroit, que tem se mostrado uma das melhores da liga. Matt LaFleur e companhia apostarão, porém, no bom retrospecto fora de casa até aqui: são quatro vitórias em quatro partidas.

Desfalques

Detroit Lions

DJ Reader (defensive tackle), Josh Paschal (defensive end) e Taylor Decker (offensive lineman).

Green Bay Packers

Romeo Doubs (wide receiver), Edgerrin Cooper (linebacker), Jaire Alexander e Corey Balletine (ambos cornerbacks).

Quando é?