Onde assistir a Deportiva Minera x Real Madrid ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Rei 2024/25

Gigante merengue visita modesto clube da quarta divisão espanhola pela fase de 32 avos de final do torneio

Deportiva Minera e Real Madrid entram em campo nesta segunda-feira (6), às 15h (horário de Brasília), em duelo válido pela fase de 32 avos de final da Copa do Rei 2024/25. O jogo acontece no Estádio Cartagonova e terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+ (confira a programação completa de futebol aqui).

Com um páreo duríssimo pela frente, a Deportiva Minera já deixou dois adversários para trás nesta disputa do torneio. Após golear o Tudelano fora de casa por 5 a 0, o time da quarta divisão superou o Alavés na fase seguinte, ao vencer nos pênaltis por 4 a 2, após o empate por 2 a 2 nos 120 minutos.

O Real Madrid, por sua vez, faz sua estreia nesta edição da Copa do Rei. Apesar de jogar fora de seus domínios, o gigante merengue deve ir a campo com uma escalação bastante modificada, já que o calendário anda apertado e o adversário está longe de fazer frente, mesmo enfrentando um time mais alternativo.

Prováveis escalações

Deportiva Minera: Fran; Mas, Monty, Algar, Juanmi; Domi, Petcoff, Britos; Baradji, Perdomo, Ferrán. Técnico: Popy

Real Madrid: Lunin; Lorenzo, Asencio, Aguado, Fran García; Camavinga, Modric, Arda Güler, Brahim Díaz; Rodrygo, Endrick. Técnico: Carlo Ancelotti

Desfalques

Deportiva Minera

Sem ausências confirmadas.

Real Madrid

No departamento médico, Jesús Vallejo, Éder Militão, David Alaba e Dani Carvajal estão indisponíveis.

