Onde assistir a Denver Broncos x Buffalo Bills ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais dos playoffs da NFL

Equipes se enfrentam neste domingo (12), pela rodada de Wild Card; confira a transmissão e outras informações do jogo

Denver Broncos e Buffalo Bills se enfrentam neste domingo (12), às 15h (de Brasília), no Highmark Stadium, pela rodada de Wild Card dos playoffs da NFL. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e de Disney+ e DAZN, no streaming (confira a programação completa).

Os Bills sempre foram considerados favoritos antes do início da temporada, em setembro - e nada mudou desde então. Liderados por Josh Allen em um ano como candidato a MVP e com a conquista para lá de tranquila da AFC Leste, a equipe conseguiu manter a força no ataque mesmo com a saída de Steffon Diggs, mandado para o Minnesota Vikings. A linha ofensiva protege muito bem - cedeu apenas 14 sacks em 17 jogos - e o jogo aéreo segue fazendo vítimas - Allen já lançou 40 touchdowns nesta temporada.

Mas se o ataque de Buffalo impressiona, a unidade defensiva de Denver também não é lá muito bem quista pelos QBs adversários, registrando 63 sacks até aqui, sob liderança de Zach Allen. No ataque, Bo Nix, em sua temporada de estreia, conseguiu liderar a franquia à primeira classificação aos playoffs desde 2015. A receita para os Broncos será se manter longe dos turnovers - e Nix vem realmente cuidando bem da bola - e incomodar Allen no pocket.

Desfalques

Denver Broncos

OT Frank Crum (fora) e RB Tyler Badie (dúvida)

Buffalo Bills

CB Brandon Codrington (dúvida).

Quando é?

Data: domingo, 12 de janeiro de 2024

Horário: 15h (de Brasília)

Local: Highmark Stadium — Buffalo, EUA