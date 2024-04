Onde assistir a Danubio x Athletico-PR ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Sul-Americana 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (24), no Estádio Centenário; confira a transmissão e outras informações do jogo

Danubio e Athletico-PR se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 19h (de Brasília) , no Estádio Centenário, em Montevideu, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2024. A partida terá transmitida ao vivo da ESPN 4 na TV fechada e do Star+ no streaming também transmitirá o jogo (veja a programação completa).

Após vencer o Internacional por 1 a 0 na última rodada do Brasileirão, o Athletico-PR volta as atenções para a Sul-Americana buscando manter o aproveitamento de 100% no torneio. Na liderança do Grupo E, com seis pontos, o Furacão goleou o Sportivo Ameliano por 4 a 1 e o Rayo Zuliano por 6 a 0 nos dois primeiros jogos disputados.

Para o confronto fora de casa, o técnico Cuca pode preservar alguns jogadores por conta do desgaste físico.

Do outro lado, o Danúbio, vice-líder do Grupo E com quatro pontos, venceu o Rayo Zuliano por 2 a 0 na rodada de estreia e em seguida empatou sem gols com o Sportivo Ameliano.

Prováveis escalações

Danubio: Goicoechea; Accheta, Lucas Ferreira, Fracchia e Saravia; Santiago Romero, Kevin Lewis, Rossi e Sanseviero; Sebastián Fernández e Leyes. Técnico: Mario Saralegui.

Athletico-PR: Bento; Madson, Kaique Rocha (Marcos André), Gamarra e Fernando; Felipinho, Alex Santana, Christian (Cuello) e Zapelli (Julimar); Canobbio e Mastriani. Técnico: Cuca.

Desfalques

Danubio

Sem desfalques confirmados.

Athletico-PR

Léo Godoy, Erick, Thiago Heleno, Esquivel, Fernandinho e Pablo são desfalques.

Quando é?

Data: quarta-feira, 24 de abril de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio Centenário - Montevideu, Uruguai