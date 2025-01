Onde assistir a Cruzeiro x Tombense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Mineiro 2025

Equipes entram em campo neste domingo (19), no Estádio Mineirão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cruzeiro e Tombense se enfrentam neste domingo (19), às 20h (de Brasília), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Em busca do 39º título do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro fará sua estreia no torneio estadual com uma equipe formada por atletas que retornaram a Belo Horizonte após o amistoso contra o Galo, realizado no dia anterior, e jogadores da base. Já o Tombense está no Grupo A, ao lado de Betim e Uberlândia.

Prováveis escalações

Cruzeiro: Léo Aragão; Fagner, Jonathan Jesus, Lucas Villalba e Kaiki; Walace, Lucas Silva e Christian; Marquinhos, Lautaro Díaz e Bolasie.

Tombense: Sem informações confirmadas.

Desfalques

Cruzeiro

Sem desfalques confirmados.

Tombense

Não há desfalques confirmados.

Quando é?