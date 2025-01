Onde assistir a Cruzeiro x São Paulo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da FC Series 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (15), no Inter&Co Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cruzeiro e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), no Inter&Co Stadium, em Orlando, da FC Series 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Band na TV aberta, do sportv na TV fechada, do Premiere no pay-per-view e do YouTube da TNT Sports Brasil (confira a programação completa).

O São Paulo fará sua estreia na temporada, com o técnico Luis Zubeldía possivelmente utilizando uma escalação diferente em cada tempo. O grande destaque é o meia Oscar, principal contratação do clube para o ano.

Por outro lado, o Cruzeiro, comandado pelo técnico Fernando Diniz, chega bastante reformulado. Ativo no mercado de transferências, a Raposa garantiu reforços de peso, como Gabigol, Fagner, Dudu, Marquinhos, Christian, Eduardo e Rodriguinho.

Quatro times brasileiros participam da competição: Flamengo, Cruzeiro, São Paulo e Atlético-MG. O próximo desafio do Cruzeiro será contra o rival Atlético-MG, no sábado (18), enquanto o São Paulo enfrentará o Flamengo no domingo.

Prováveis escalações

Cruzeiro: Cássio; William, João Marcelo, Fabrício Bruno, Marlon; Lucas Romero, Matheus Henrique, Matheus Pereira, Eduardo; Dudu, Gabigol.

São Paulo: Jandrei, Ferraresi, Ruan, Alan Franco e Enzo Díaz; Alisson e Pablo Maia; Erick, Oscar e William Gomes; Calleri.

Desfalques

Cruzeiro

Sem desfalques confirmados.

São Paulo

Não há desfalques confirmados.

Quando é?