Onde assistir a Cruzeiro x Portuguesa ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da terceira fase da Copinha 2025

Equipes entram em campo nesta terça-feira (14), no Estádio Luís Augusto de Oliveira; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cruzeiro e Portuguesa se enfrentam nesta terça-feira (14), às 17h (de Brasília), no Estádio Luís Augusto de Oliveira, em São Carlos, pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV no YouTube (clique aqui e confira a programação diária).

Em busca do segundo título da Copinha, o Cruzeiro garantiu a classificação ao eliminar o América-RJ nos pênaltis por 5 a 3. Na primeira fase, encerrou como líder do Grupo 13, com sete pontos. A equipe empatou com o Real Brasília por 1 a 1 e se recuperou ao vencer o Imperatriz e o São Carlos, ambos por 2 a 0.

Por outro lado, a Portuguesa encerrou a fase de grupos na liderança do Grupo 14, com sete pontos, enquanto na segunda fase eliminou o Real Brasília por 3 a 0. Em quatro jogos disputados, a Lusa está invicta com três vitórias e um empate.

Prováveis escalações

Cruzeiro: Marcelo; Victor Jesus, Janderson, Bruno Alves e Kauã Prates; Murilo Rhikman e Nícolas; Fernando, Cauan Baptistella, Kaique Kenji e Gui Meira.

Portuguesa: Eduardo Batista, Gustavo Sciencia, Kauã Victor, Miguel, Alano, Jonathan, João Vitor, Pedrinho, Davi, Luis Lipek, Cadu.

Desfalques

Cruzeiro

Sem desfalques confirmados.

Portuguesa

Não há desfalques confirmados.

Quando é?