Onde assistir a Cruzeiro x Palmeiras ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas da Copa do Brasil sub-20 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (07), pelo jogo de volta da fase; veja como acompanhar na TV e na internet

O Cruzeiro recebe o Palmeiras na noite desta quinta-feira (07), às 21h (de Brasília), no Estádio das Alterosas, em Belo Horizonte, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil Sub-20 de 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

No jogo de ida entre as duas equipes, o Palmeiras superou o Cruzeiro por 2 a 0 no Allianz Parque, com gols de Gilberto e Benedetti. Na competição, não há o critério de gol qualificado fora de casa. Quem vencer o próximo confronto enfrentará o ganhador de Ceará e Macapá nas semifinais.

Prováveis escalações

Fabio Menotti/Palmeiras

Cruzeiro: Otávio; Dorival, Pedrão, José Janderson, Kauã Almeida; Ítalo, Jhosefer, Xavier; Tevis, Gui Meira e Arthur Rodrigues.

Palmeiras: Deivid; Gilberto, Robson, Benedetti, Arthur; Coutinho, Patrick, Allan; Riquelme, Luighi, Thalys.

Desfalques

Cruzeiro

Sem desfalques confirmados.

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Quando é?