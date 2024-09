Onde assistir a Cruzeiro x Fortaleza ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal do Campeonato Brasileiro sub-20 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (12), no Estádio Independência; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cruzeiro e Fortaleza se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pela semifinal do Campeonato Brasileiro sub-20 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada. veja a programação completa).

Embalado com a classificação garantida para a semifinal do Campeonato Mineiro após eliminar o Boston City por 5 a 1 no placar agregado, o Cruzeiro volta suas atenções para a disputa do Brasileiro sub-20. Na primeira fase, a Raposa terminou em sexto lugar, com 32 pontos, enquanto nas quartas de final eliminou Grêmio por 1 a 0.

Já o Fortaleza encerrou a primeira fase em sétimo lugar, também com 32 pontos. Já nas quartas, deixou para trás o Flamengo por 1 a 0. Em 20 jogos disputados no Brasileiro sub-20, a equipe cearense soma 10 vitórias, contra cinco empates e cinco derrotas.

Prováveis escalações

Cruzeiro sub-20: Marcelo Eráclito, Dorival, Pedrão, Kelvin Coutinho, Murilo Rhikman, Matheus Xavier, Jhosefer, José, Pedro Assis, Kenji, Tevis.

Fortaleza sub-20: Murilo Dangelo, Kaiky, Tony Lucas, Gustavo Mancha, Arthur Barbosa, Michael Quarcoo, Fabricio Dias, Tavinho, Bruninho, Kauê Canela, Landerson.

Desfalques

Cruzeiro

Sem desfalques confirmados.

Fortaleza

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quinta-feira, 12 de setembro de 2024

Horário: 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio Independência - Belo Horizonte, MG