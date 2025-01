Onde assistir a Cruzeiro x América-RJ ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copinha 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (12) pela segunda fase da competição; veja os detalhes e como acompanhar o duelo

Cruzeiro e América medem forças na tarde deste domingo (12), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Municipal Prof. Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos, pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. A partida terá transmissão ao vivo no canal do SporTV, na TV fechada e através do Prime Video, no streaming (confira a programação completa).

O Cruzeiro chega ao mata-mata com moral e invencibilidade na competição. A Raposa terminou a primeira fase como líder do Grupo 13, somando sete pontos. Após empatar na estreia com o Real Brasília por 1 a 1, o time mineiro embalou com vitórias seguras por 2 a 0 contra Imperatriz e São Carlos.

Já o América, apesar de ter avançado na segunda posição do Grupo 14, mostrou potencial competitivo. O time carioca conquistou seis pontos, com triunfos sobre Itapirense, por 2 a 1, e Atlético-GO, por 1 a 0, mas caiu diante da Portuguesa por 3 a 1, já na última rodada e perdeu a chance de terminar a etapa na liderança. Com um ataque que marcou quatro vezes e uma defesa que sofreu o mesmo número de gols, o América precisará corrigir suas falhas e apostar no equilíbrio para surpreender o Cruzeiro.

Prováveis escalações

Cruzeiro: MMarcelo; Victor Jesus, Janderson, Bruno Alves e Kauã Prates; Murilo Rhikman e Jhosefer; Aquiles, Rhuan Gabriel (Caio Baptistella) e Kaique Kenji; Gui Meira. Técnico: Luciano Dias.

América-RJ: Wallace, Raphinha, Breno, Davi Thurram e Isaac; Italo, Carlos e Kauê Medeiros; Daniel Fonseca, Fortunato e Kayki Renan. Técnico: Sergio Trepte.

Desfalques

Cruzeiro

Sem desfalques confirmados.

América-RJ

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 12 de janeiro de 2025

Horário: 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio Municipal Prof. Luiz Augusto de Oliveira, São Carlos - SP