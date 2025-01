Onde assistir a Criciúma x São Paulo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025

Equipes entram em campo nesta terça-feira (21), na Arena Fonte Luminosa; confira a transmissão e outras informações do jogo

Criciúma e São Paulo se enfrentam nesta terça-feira (21), às 19h30 (de Brasília), na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, pela semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV no YuTube (confira a programação completa).

Em busca do quinto título da Copinha, o São Paulo garantiu a classificação para a semifinal ao eliminar o Cruzeiro com uma vitória por 3 a 1 nas quartas de final. Antes disso, o Tricolor superou o Fluminense nos pênaltis por 5 a 4 nas oitavas de final, venceu o Juventude por 1 a 0 na terceira fase e goleou o América-RN por 4 a 0 na segunda fase. Na fase de grupos, encerrou sua participação na liderança do Grupo 11, com 100% de aproveitamento.

O Criciúma, por sua vez, terminou a fase de grupos na liderança do Grupo 4, com 100% de aproveitamento. No mata-mata, o Tigre superou o Santa Cruz nos pênaltis por 3 a 1, venceu o Mirassol por 2 a 0, derrotou o Botafogo por 4 a 2 e garantiu a classificação para a semifinal ao bater a Ferroviária por 1 a 0.

Prováveis escalações

São Paulo: João Pedro, Pedro Andrade, Guilherme Reis, Lucas Loss, Felipe Negrucci, Lucas Ferreira, Maik, Hugo Leonardo, Matheus Alves, Ryan Francisco, Lucca Marques.

Criciúma: Pedro Santos, Kaik, Nolasco, Octávio Henrique, Matheus Streit, Bruno Moura, Lucas Bugs, Kauã Lira, Ruan , Adriano Filho, João Libânia.

Desfalques

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

Criciúma

Não há desfalques confirmados.

Quando é?