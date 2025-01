Onde assistir a Corinthians x Velo Clube ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista 2025

Equipes entram em campo neste domingo (19), na Neo Química Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Corinthians e Velo Clube se enfrentam neste domingo (19), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela segunda rodada do Campeonato Paulista 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Record na TV aberta, da CazéTV no Youtube, do NossoFutebol na TV fechada, além do UOL Play via streaming (confira a programação completa).

Maior campeão do Paulistão, o Corinthians busca conquistar o 31º título da competição. Na rodada de estreia, o Timão venceu o RB Bragantino por 2 a 1, assumindo a liderança do Grupo A com três pontos. Inter de Limeira, Mirassol e Botafogo-SP completam a chave.

Por outro lado, o Velo Clube ocupa a lanterna do Grupo D e tenta conquistar sua primeira vitória no torneio. Na estreia, a equipe foi derrotada pelo Noroeste por 2 a 0.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Corinthians: Matheus Donelli; Léo Mana (Matheuzinho), Cacá, João Pedro, Hugo; José Martínez, Charles (Ryan), Alex Santana (Carillo); Talles Magno, Ángel Romero (Yuri Alberto), Héctor Hernández (Pedro Raul).

Velo Clube: Dalton; Rafael Ribeiro, Itambé (Cauari), Marcelo; Yuri Ferraz, Léo Baiano, Carlos Manuel (Jefferson Nem), Renan Siqueira (Léo Campos); Felipinho, Daniel Amorim, Vinícius Leite (Sillas).

Desfalques

Corinthians

Maycon, Rodrigo Garro e Félix Torres estão no departamento médico, enquanto Breno Bidon e Felipe Longo estão com a Seleção Brasileira sub-20.

Vale Clube

Sem desfalques confirmados.

Quando é?