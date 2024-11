Onde assistir a Corinthians x São Paulo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal do Campeonato Paulista feminino 2024

Equipes se enfrentam neste domingo (10), na Neo Química Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Corinthians e São Paulo se enfrentam neste domingo (10), às 11h (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Paulista feminino 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Cultura na TV aberta, sportv3 e da TNT na TV fechada, da Max via streaming, além do canal Paulistão no YouTube (veja a programação completa).

Após a vitória por 1 a 0 no primeiro jogo, o Corinthians volta a campo com a vantagem do empate para avançar à final do Paulistão feminino. Em busca do quinto título do torneio, as Brabas terminaram a primeira fase na vice-liderança, com os mesmos 25 pontos que o líder e rival Palmeiras.

Já o São Paulo, que está em busca do terceiro título do Paulistão feminino, precisa vencer por dois gols de diferença para garantir a classificação para a final. Caso vença por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis. Até aqui, a equipe registra sete vitórias, dois empates e duas derrotas na atual edição do torneio.

Prováveis escalações

Corinthians feminino: Lelê; Isabela, Dani Arias, Mariza e Yasmim; Ju Ferreira, Duda Sampaio e Vic Albuquerque; Carol Nogueira, Gabi Portilho e Gabi Zanotti.

São Paulo feminino: Carlinha; Soares, Kaká, Ana Alice e Bia Menezes; Robinha, Camilinha e Aline; Isa, Serrana e Dudinha.

Desfalques

Corinthians

Sem desfalques confirmados.

São Paulo

Não há desfalques confirmados.

Quando é?