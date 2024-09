Onde assistir a Corinthians x São José ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista Feminino 2024

Já classificados, clubes se enfrentam pela última rodada do Paulistão da categoria; confira os detalhes

Corinthians e São José entram em campo neste domingo (29), às 11h (horário de Brasília), em duelo válido pela última rodada do Campeonato Paulista Feminino 2024. O jogo acontece no Parque São Jorge e terá transmissão do canal no YouTube do Paulistão, Record News, R7, PlayPlus, Space e Max (veja a programação de futebol completa aqui).

Já garantido nas quartas de final, o segundo colocado Corinthians tenta terminar a primeira fase na liderança da tabela. Com os mesmos 22 pontos do líder Palmeiras, as Brabas têm seis gols a menos de saldo neste momento.

Também com vaga confirmada no mata-mata, o São José busca melhorar sua classificação. Na sétima posição com 13 pontos somados, o time pode subir um lugar na tabela, dependendo da combinação de resultados.

Prováveis escalações

Corinthians: Nicole Ramos; Isabela, Daniela Arias, Mariza, Yasmim; Vitória Yaya, Duda Sampaio, Vic Albuquerque; Jaqueline, Gabi Portilho, Millene. Técnico: Lucas Piccinato

São José: Jérsia; Thalita, Hericka, Bruna Amarante, Carol Ladaga; Isa Leone, Suyane, Tatá; Alê, Júlia Oliveira, Debinha. Técnico: Adilson Galdino

Desfalques

Corinthians

No departamento médico, Letícia Izidoro, Tamires e Jheniffer estão indisponíveis.

Young Boys

Sem ausências confirmadas.

Quando é?