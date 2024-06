Onde assistir a Corinthians x Santos ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista feminino 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (5), no Estádio Parque São Jorge; confira a transmissão e outras informações do jogo

Valendo a liderança, Corinthians e Santos se enfrentam na noite desta quarta-feira (5), às 21h (de Brasília), no Estádio Parque São Jorge, em Tatuapé, pela terceira rodada do Campeonato Paulista feminino. A partida terá transmissão ao vivo do Space na TV fechada, da Record News, do Paulistão Youtube e do Max via streaming (veja a programação completa).

Invicto no Paulistão, com seis pontos, o Santos venceu o Pinda por 3 a 0 na rodada de estreia e o Marília por 8 a 1 na sequência. Já o Corinthians, também com 100% de aproveitamento no torneio, venceu o Taubaté por 4 a 1 e o RB Bragantino por 3 a 1.

Em 24 jogos disputados entre as equipes, o Corinthians soma 15 vitórias, seis derrotas e três empates. No último encontro válido pelo Brasileirão feminino 2024, o Timão venceu por 3 a 1.

Prováveis escalações

Corinthians feminino: Kemelli Trugilho, Mariza, Érika, Belinha, Tamires , Yasmim, Juliana Ferreira, Victória Albuquerque, Duda Sampaio, Gabi Portilho, Jheniffer.

Santos feminino: Kelly Chiavaro, Leidi, Jana, Cida, Vitória Kaíssa, Karla Alves, Suzane Pires, Larissa Vasconcelos, Ana Carla, Maria Alves, Ketlen.

Desfalques

Corinthians

Sem desfalques confirmados.

Santos

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 5 de junho de 2024

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Parque São Jorge - São Paulo, SP