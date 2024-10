Onde assistir a Corinthians x Santa Fe ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores feminina 2024

Decisão acontece neste sábado (19), no Estádio Defensores del Chaco; confira a transmissão e outras informações do jogo

Corinthians e Santa Fe se enfrentam nesta (3), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Arsenio Erico, em Assunção, pela final da Copa Libertadores feminina 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV3 na TV fechada, do Canal GOAT no YouTube, além da CazéTV (veja a programação completa).

O Corinthians busca o seu quinto título da Libertadores. O Alvinegro ergueu a taça mais importante da América do Sul no feminino em 2017, 2019, 2021 e 2023 e quer, portanto, o bi - o embate servirá, aliás, como reedição de 2021, quando as brasileiras triunfaram sobre as colombianas por 2 a 0. O Santa Fe, por outro lado, busca ainda o primeiro título.

Em caso de empate no tempo normal do jogo único, a decisão se encaminhará para a disputa de pênaltis.

Prováveis escalações

Corinthians: Lelê, Letícia Santos, Carol Tavares, Giovanna Fernandes, Daniela Arias, Érika, Yasmim, Gabi Zanotti, Fernandinha, Jhonson, Carol Nogueira.

Santa Fe: Não divulgado.

Desfalques

Corinthians

Jhennifer (lesionada).

Santa Fe

Não há desfalques confirmados.

Quando é?