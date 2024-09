Onde assistir a Corinthians x Palmeiras ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final do Brasileirão sub-17 2024

Primeiro Dérbi Paulista das quartas de final será disputado nesta terça-feira (17), na Fazendinha; veja

O Corinthians recebe o Palmeiras na tarde desta terça-feira (17), às 15h30 (de Brasília), no Estádio Alfredo Schürig, no Parque São Jorge, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro sub-17. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na televisão fechada e no streaming através do Prime Video. (veja a programação completa aqui).

O Corinthians chega para o mata-mata do Campeonato Brasileiro Sub-17 após se classificar em quarto lugar no Grupo A, somando 15 pontos. A equipe alvinegra enfrentou alguns desafios no período recente, com dois empates seguidos contra o Juventus-SP e uma vitória importante sobre o Deportivo Brasil, no campeonato paulista.

Do outro lado, o Palmeiras defende uma sequência de 15 jogos de invencibilidade, sendo nove pelo Campeonato Brasileiro, onde ainda não conheceu a derrota nesta edição. O Alviverde liderou a fase de liga com autoridade, conquistando 25 pontos em apenas nove jogos.

Mais artigos abaixo

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!

Prováveis escalações

Corinthians: Arthur, Lorenzo, Miguel, João Vitor, Anderson Teixeirão, Guilherme, Lucas Molina, Bruno, Dieguinho, Kauã, Rodrigo.

Palmeiras: Luiz Sá, João Paulo Silva, Luccas Ramon, Matheus Candido, Luiz Felipe, Erick Belé, Djhordney, João Gabriel, Murilo Dourado, Juan Gabriel, Wesley Lima.

Desfalques

Corinthians

Sem desfalques confirmados.

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Quando é?