Onde assistir a Corinthians x Palmeiras ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final do Campeonato Paulista sub-20 2024

Arquirrivais fazem clássico em jogo de ida desta fase do torneio; confira mais detalhes

Corinthians e Palmeiras entram em campo neste sábado (12), às 15h (horário de Brasília), em duelo válido pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paulista sub-20 2024. A partida acontece no Parque São Jorge e terá transmissão ao vivo do canal Paulistão (YouTube), TNT e Max (veja a programação de jogos completa aqui).

Depois de terminar a primeira fase como segundo colocado do grupo C, o Corinthians abre o mata-mata em casa jogando diante do maior rival. Diante disso, o Timão tenta conseguir um bom resultado para carregar uma boa vantagem para o segundo jogo.

Já o Palmeiras avançou para as quartas como líder do grupo B da competição. Agora, o Verdão tenta dar sequência na boa campanha. Abrindo o confronto como visitante, o Alviverde vai em busca de um resultado positivo para decidir a classificação em casa.

Prováveis escalações

Corinthians: Kauê; Vitinho, Fernando Vera, Rafael Venâncio, Miguel; Thomas Lisboa, André, Luiz Eduardo Amorim; Luiz Fernando, Gui Negão, Kayke. Técnico: Raphael Laruccia

Palmeiras: Deivid; Gilberto, Robson, Benedetti, Arthur; Rafael Coutinho, Patrick, Allan; Thalys, Luighi, Riquelme Fillipi. Técnico: Lucas Andrade

Desfalques

Corinthians

Sem ausências confirmadas.

Palmeiras

Sem ausências confirmadas.

Quando é?