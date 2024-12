Onde assistir a Corinthians x Centro Olímpico ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copinha feminina 2024

Equipes definem melhor campanha do Grupo A nesta quarta-feira (04), no Canindé; veja como acompanhar na TV e na internet

Corinthians e Centro Olímpico se enfrentam neste quarta-feira (04), às 20h (de Brasília), no Canindé, em São Paulo, em jogo válido pela 3ª rodada do Grupo A da Copinha feminina. A partida terá transmissão ao vivo da BandSports, na TV fechada, e da Rede Vida+ e do Paulistão, na internet (confira a programação completa).

O Corinthians iniciou sua campanha na Copinha com o pé direito. Na estreia, a equipe triunfou por 1 a 0 sobre o Fortaleza; na 2ª rodada, neste fim de semana, goleou o Cruzeiro por 4 a 0, mantendo-se na vice-liderança da chave.

O Centro, porém, também abriu sua caminhada no torneio com dois resultados positivos, batendo mineiras e cearenses por, respectivamente, 5 a 0 e 2 a 0. No critério de desempate, saldo de gols, está à frente das corintianas. O duelo pela 3ª rodada, portanto, define quem avança ao mata-mata com a melhor campanha da chave.

Prováveis escalações

Corinthians feminino: Rillary; Rafa Rocha, Duda Mineira, Brunna Meer e Gabi Medeiros; Júlia Faria, Júlia Brito e Nicole Marussi; Ester, Helô Camargo e Manu Olivan. Técnica: Bia Vaz.

Centro Olímpico feminino: Não divulgado.

Desfalques

Corinthians feminino

Jhonson e Gaby Tomé (lesionadas).

Centro Olímpico feminino

Sem desfalques confirmados.

Quando é?