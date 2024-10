Onde assistir a Corinthians x Boca Juniors ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores feminina 2024

Brigando pelo quinto título, as "Brabas" vão a campo valendo vaga na final da competição continental; veja onde assistir

Corinthians e Boca Juniors se enfrentam nesta terça-feira (15), às 17h (horário de Brasília), pela semifinal da Copa Libertadores feminina de 2024. O jogo será no Estádio Conmebol, em Luque, no Paraguai, onde está ocorrendo a competição, com transmissão ao vivo do Sportv 3 e do BandSports na TV fechada, e da CazéTV, do Canal GOAT, do canal Meu Timão e da Pluto TV no Youtube e no streaming (veja onde assistir aos jogos do dia).

Atual campeão da Libertadores feminina, o Timão vem a campo buscando chegar na final do que pode ser sua quinta conquista da competição. Ainda invictas nesta edição do torneio, as Brabas venceram o Olímpia por 2 a 0 nas quartas de final, além dos triunfos sobre o Libertad e o Adiffem na fase de grupos.

O Boca, embora busque um troféu inédito no feminino, também ainda não perdeu na competição, tendo deixado o Santos para trás nas quartas, após empate em 0 a 0 no tempo normal e vitória nos pênaltis por 4 a 2. As argentinas derrotaram as mesmas equipes que as brasileiras no grupo A, já que estavam na mesma chave.

Os times já se encontraram nesta edição do campeonato. Na estreia da competição, pela fase de grupos, o duelo acabou empatado em 0 a 0, o que garantiu a classificação dos dois clubes ao mata-mata.

Prováveis escalações

Corinthians: Nicole Ramos; Isabela, Mariza, Erika e Yasmim; Ju Ferreira, Vitória Yaya e Duda Sampaio; Gabi Portilho, Jaqueline e Gabi Zanotti. Técnico: Lucas Piccinato.

Boca Juniors: Oliveros; Julieta Cruz, Masagli, Baccaro e Celeste dos Santos; Preininger, Lorena Benítez, Troncoso e Palomar; Agustina Arias e Kishi Núñez. Técnica: Florencia Quiñones.

Desfalques

Corinthians

Jheniffer segue se recuperando de lesão no joelho direito. Vic Albuquerque, que esteve de fora do jogo contra o Olímpia devido ao protocolo de concussão, pode voltar a campo.

Boca Juniors

Sem desfalques confirmados.

Quando é?