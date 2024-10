Onde assistir a Corinthians x Adiffem ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores feminina 2024

Equipes entram em campo neste domingo (6), no Estádio Arsenio Erico; confira a transmissão e outras informações do jogo

Corinthians e Adiffem se enfrentam neste domingo (6), às 17h30 (de Brasília), no Estádio Arsenio Erico, em Assunção, pela segunda rodada da Copa Libertadores feminina 2024. A partida terá transmissão ao vivo do do SporTV na TV fechada e da Cazé TV no YouTube (veja a programação completa).

Atual campeão da Libertadores Feminina, o Corinthians busca se recuperar após estrear com um empate sem gols contra o Boca Juniors no meio da semana. O Adiffem, por sua vez, foi derrotado pelo Libertad por 1 a 0.

Atualmente, as Brabas ocupam a vice-liderança do Grupo A, com um ponto, dois atrás do líder Libertad. Tetracampeão da Libertadores, o Corinthians conquistou o título em 2017, 2019, 2021 e 2023.

Prováveis escalações

Corinthians feminino: Nicole Ramos; Belinha, Érika, Mariza e Yasmim; Vitória Yaya, Victória Albuquerque e Duda Sampaio; Gabi Portilho, Millene e Jaque Ribeiro.

Adiffem feminino: Zhenia Liendo, Fabíola Solorzano, Bárbara Sandoval, Zulaycar Milano, Verónica Silva, Maryury Sánchez, Estefany Vizcuna, Diana Gonzalez, Mariannys Rodriguez, Jhoagny Contreras, Génesis Florez.

Desfalques

Corinthians

Sem desfalques confirmados.

Adiffem

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 6 de outubro de 2024

Horário: 17h30 (de Brasília)

Local: Estádio Arsenio Erico - Assunção, PAR