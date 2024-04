Equipes entram em campo neste domingo (21), no Estádio de Wembley; confira a transmissão e outras informações do jogo

Coventry City e Manchester United se enfrentam na manhã deste domingo (21), às 11h30 (de Brasília), no Etihad Stadium, pela semifinal da Copa da Inglaterra. A partida terá transmissão ao vivo do Star+ no streaming (veja a programação completa).

Sem vencer há quatro jogos, com três empates e uma derrota no Campeonato Inglês, o Manchester United volta as atenções para a Copa da Inglaterra. O Red Devils conquistaram a classificação após eliminar o Wigan por 2 a 0 na terceira fase e o Newport County por 4 a 2 na quarta fase. Já nas oitavas de final, deixou para trás o Nottingham Forest por 1 a 0 e o Liverpool por 4 a 3 nas quartas.

Do outro lado, o Coventry City passou pelo Oxford United por 6 a 2 e pelo Sheffield Wednesday por 4 a 1 no jogo extra da quarta fase. Na sequência, eliminou o Maidstone por 5 a 0 e o Wolverhampton por 3 a 2, nas oitavas e quartas, respectivamente.

Prováveis escalações

Manchester United: Collins; Latibeaudiere, Thomas, Kitching, Dasilva; Sheaf, Eccles; Van Ewijk, O'Hare, Wright; Simms.

Coventry City: Onana; Dalot, Kambwala, Maguire, Wan-Bissaka; Casemiro, Mainoo; Garnacho, Fernandes, Rashford; Hojlund.

Desfalques

Manchester United

Anthony Martial, Tyrell Malacia, Luke Shaw, Victor Lindelof, Lisandro Martinez e Raphael Varane são desfalques.

Coventry City

Palmer cumprirá suspensão, enquanto Jamie Allen e Tatsuhiro Sakamoto estão fora.

Quando é?

Data: domingo, 21 de abril de 2024

Horário: 11h30 (de Brasília)

Local: Estádio de Wembley - Londres, ING