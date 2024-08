Onde assistir a Confiança x Remo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (10), pela 17ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Confiança e Remo se enfrentam na tarde deste sábado (10), às 16h (de Brasília), no Batistão, em Aracaju, pela 17ª rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN e do Nosso Futebol, no streaming (veja a programação completa).

Vindo de derrota na rodada passada, o Confiança está na 14ª posição, com 16 pontos. O time sergipano sabe que precisa vencer para continuar fora da zona de rebaixamento.

Do outro lado, o venceu a partida anterior e subiu para o oitavo lugar, com 22 pontos. A equipe paraense entra em campo precisando ganhar para não correr o risco de sair do G-8.

Prováveis escalações

Confiança: Jeferson Souza; Lucas Mendes, Raphael, Eduardo Moura e Felippe Borges; Fábio, André Lima, Ítalo e Eduardo; Hyuri e Willians Santana.

Remo: Marcelo Rangel; Vidal, João Afonso, Ligger e Sávio; Bruno Silva, Pavani e Jaderson; Kelvin (Pedro Vitor), Rodrigo Alves e Ytalo.

Desfalques

Confiança

Robson cumpre suspensão.

Remo

O técnico Rodrigo Santana, além de Diogo Batista, Paulinho Curuá e Ribamar estão suspensos.

Quando é?

Data: sábado, 10 de agosto de 2024

Horário: 17h (de Brasília)

Local: estádio Batistão, Aracaju - SE