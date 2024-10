Onde assistir a Columbus Crew x Inter Miami ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Messi na MLS 2024

Vitória no duelo fora de casa dá o Supporters' Shield de forma antecipada ao clube de Miami; confira mais detalhes

Columbus Crew e Inter Miami entram em campo nesta quarta-feira (2), às 20h45 (horário de Brasília), em duelo válido pela 36ª rodada da Conferência Leste da MLS 2024. O jogo acontece no Lower.com Field e terá transmissão ao vivo da Apple TV+ (veja a programação completa aqui).

Vice-líder da Conferência Leste com 57 pontos e atual campeão da MLS, o Columbus Crew terá um grande duelo pela frente. Jogando em seus domínios, o time tenta somar os três pontos após ficar no empate fora de casa diante do DC United na última rodada para seguir com chances de alcançar a primeira colocação.

Já o Inter Miami tenta retomar o caminho das vitórias depois de três de empates. Jogando fora desta vez, o time de Messi lidera a Conferência com 65 pontos e um triunfo garantia antecipadamente o Supporters' Shield, troféu dado ao time de melhor campanha na temporada regular do torneio.

Prováveis escalações

Columbus Crew: Schulte; Moreira, Camacho, Amundsen; Farsi, Matan, Nagbe, Arfsten; Russell-Rowe, Rossi; Cucho Hernández. Técnico: Wilfried Nancy

Inter Miami: Callender; Weigandt, Allen, Busquets, Jordi Alba; Gressel, Redondo, Bright, Diego Gómez; Messi, Suárez. Técnico: Tata Martino

Desfalques

Columbus Crew

No departamento médico, Evan Bush e Sean Zawadzki estão fora de combate.

Inter Miami

Tomás Avilés (suspenso), CJ dos Santos, Nicolás Freire, David Martínez e Leonardo Afonso (todos lesionados) estão indisponíveis.

Quando é?