Onde assistir a Colômbia x Argentina ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026

Seleções entram em campo nesta terça-feira (10), no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez; confira a transmissão e outras informações do jogo

Colômbia e Argentina se enfrentam nesta terça-feira (10), às 17h30 (de Brasília), no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, pela oitava rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada (veja a programação completa).

A Colômbia reencontra a Argentina após a derrota na final da Copa América de 2024. Nas Eliminatórias, os colombianos estão invictos e ocupam a terceira posição, com 13 pontos. Em sete jogos, a equipe conquistou três vitórias e empatou quatro vezes.

Por outro lado, a Argentina, atual campeã da Copa América, lidera as Eliminatórias Sul-Americanas com 18 pontos. Os argentinos somam seis vitórias e uma derrota, com um aproveitamento de 85%. Na última rodada, a equipe de Scaloni venceu o Chile por 3 a 1.

Prováveis escalações

Colômbia: Vargas, Muñoz, Davinson Sánchez, Cuesta (Yerry Mina) e Mojica; Richard Ríos, Lerma e Jhon Árias; James Rodríguez, Jhon Córdoba e Luis Díaz.

Argentina: Dibu Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez e Barco; De Paul, Enzo Fernández e Mac Allister (Paulo Dybala); Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez e Julián Álvarez.

Desfalques

Colômbia

Jefferson Lerma está lesionado.

Argentina

Nico González, lesionado, é desfalque.

Quando é?

Data: terça-feira, 10 de setembro de 2024

Horário: 17h30 (de Brasília)

Local: Estádio Metropolitano Roberto Meléndez - Barranquilha, COL