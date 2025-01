Onde assistir a Coimbra x Fluminense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copinha 2025

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (6), no Estádio Gilberto Siqueira Lopes; confira a transmissão e outras informações do jogo

Coimbra e Fluminense se enfrentam nesta segunda-feira (6), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins, pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV no YouTube (confira a programação completa).

Segundo maior campeão da Copinha com cinco títulos, busca manter 100% de aproveitamento na atual edição do torneio. Na primeira rodada, venceu a Inter de Limeira por 1 a 1 e divide a liderança do Grupo 10 com o Linense, que venceu o Coimbra por 5 a 2.

Prováveis escalações

Coimbra: Mateus Henrique, Gean, Brayan, Victor Hugo, Samuel Reis, Eriki, Dimas, Kayky, Paulo Júnior, Ryan, Gabriel Lucas.

Fluminense: Kevyn Vinícius; Júlio Fidelis, Loiola, Gustavo Cintra e Léo Jance; Fabinho, Dohmann e Natan; Enzo, João Lourenço e Kelwin.

Desfalques

Coimbra

Sem desfalques confirmados.

Fluminense

Não há desfalques confirmados.

Quando é?