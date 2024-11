Onde assistir a China x Japão ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das Eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo de 2026

Equipes entram em campo nesta terça-feira (19), pela sexta rodada da terceira fase; veja como acompanhar na TV e na internet

A China recebe o Japão na manhã desta terça-feira (19), às 9h (de Brasília), no Estádio Xiamen Egret, no distrito de Xiang'an, no Grupo C, pela sexta rodada da terceira fase das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Em um confronto crucial pelas Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2026, a China entra em campo com a missão de conquistar sua terceira vitória consecutiva no Grupo C. Após superar a Indonésia na Data Fifa de outubro e vencer o Bahrein no início de novembro, a seleção chinesa soma seis pontos e ocupa a quarta posição, o que atualmente garante uma vaga na repescagem da Ásia.

No entanto, o desafio desta vez é gigante: o Japão, líder isolado do grupo, tem a chance de se tornar a primeira seleção a garantir vaga no Mundial, além das já classificadas automaticamente por serem países-sede (Estados Unidos, Canadá e México). Com 13 pontos em cinco jogos, os japoneses estão invictos e lideram com folga, seguidos por Austrália, Arábia Saudita e China, todos com seis pontos.

Historicamente, o duelo é favorável aos japoneses. Em 23 encontros, o Japão venceu 13 vezes, enquanto a China saiu vitoriosa em apenas quatro ocasiões, com outros seis jogos terminando empatados.

Prováveis escalações

AFC

China: Wang; Zexiang, Shenglong, C. Zhu, Lei; Yuanyl, Wang Jinshuai, L. Lin; Blanco, Abduwell e Zhang. Técnico: Branko Ivankovic.

Japão: Suzuki; Hashioka, Itakura, Machida; Doar, Endo, Morita, Mitoma; Minamino, Kamada e Ogawa. Técnico: Hajime Moriyasu.

Desfalques

China

Sem desfalques confirmados.

Japão

Shogo Taniguchi, machucado, está fora.

