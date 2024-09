Onde assistir a Chile x Bolívia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026

Seleções entram em campo nesta terça-feira (10), no Estádio Nacional; confira a transmissão e outras informações do jogo

Chile e Bolívia se enfrentam nesta terça-feira (10), às 18h (de Brasília), no Estádio Nacional, pela oitava rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV 4 na TV fechada (veja a programação completa).

Sem vencer há três rodadas, com duas derrotas e um empate, o Chile volta a campo pressionado pela vitória. No momento, os chilenos ocupam a nona posição, com cinco pontos. Já a Bolívia, com seis pontos, vem de vitória sobre a Venezuela por 4 a 0.

Prováveis escalações

Chile: Arias; Isla, Catalan, Diaz, Suazo; Osorio, Echeverria, Alarcon; Loyola, Davila, Vargas.

Bolívia: Lampe, Sagredo, Haquin, Suarez; Medina, Matheus, Villamil, Fernandez; Miguelito, Chavez; Algaranaz.

Desfalques

Chile

Diego Valdés e Bruno Barticciotto estão lesionados, enquanto Marcelino Núñez cumprirá suspensão.

Bolívia

Henry Vaca está machucado. Já Hector Cuellar está suspenso.

Quando é?

Data: terça-feira, 10 de setembro de 2024

Horário: 18h (de Brasília)

Local: Estádio Nacional - Santiago, CHI