Onde assistir a Chicago Fire x Inter Miami ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Messi na MLS 2024

Líderes isolados da Conferência Leste, Herons - ainda sem Messi - querem dar mais um passo rumo à melhor campanha da 1ª fase

Chicago Fire e Inter Miami se enfrentam neste sábado (31), às 21h30 (horário de Brasília), no Soldier Field, em jogo válido pela 27ª rodada da MLS. A partida terá transmissão ao vivo da AppleTV+ (confira a programação na íntegra).

O Chicago Fire pode entrar na zona de classificação aos playoffs da Conferência Leste. O time é atualmente o 13° colocado na tabela, com 26 pontos somados - dois a menos que o Atlanta United, que abre o G-9 - e demandaria de uma 'ajudinha' de tropeços de adversários diretos para avançar casinhas na classificação. New England Revolution, CF Montréal e Philadelphia Union são as equipes à frente.

O Inter Miami, enquanto isso, nada de braçadas nesta temporada. O time de Lionel Messi - que ainda não conta com o craque argentino, vítima de uma lesão no tornozelo na final da Copa América, mas que já retornou aos treinos - já soma 17 vitórias em 26 partidas, o credenciando à liderança isolada da chave, com 56 tentos - o Cincinnati, vice-líder, tem 48. Um novo triunfo significaria um novo passo rumo à melhor campanha.

Prováveis escalações

Chicago Fire: Brady; Souquet, Salquist e Czichos; Mueller, Acosta, Giménez e Gutman; Haile-Selassie, Cuypers e Gutiérrez. Técnico: Frank Klopas.

Inter Miami: Callender; Kryvtsov, Busquets e Martinez; Weigandt, Ruiz, Redondo, Alba; Campana, Suárez e Gómez. Técnico: Tata Martino.

Desfalques

Chicago Fire

Carlos Teran, Chase Gasper e Fabian Herbers (lesionados).

Inter Miami

Lionel Messi, Julian Gressel, Nicolas Freire e Facundo Farias (lesionados).

Quando é?

Data: sábado, 1° de setembro de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)