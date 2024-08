Onde assistir a Chelsea x Real Madrid ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do amistoso de pré-temporada

Em amistoso, equipes se enfrentam nesta terça-feira (06), nos Estados Unidos; confira como acompanhar e outros detalhes

Chelsea e Real Madrid vão a campo na noite desta quarta-feira (06), às 20h (de Brasília), no Bank Of American Stadium, na Carolina do Norte, Estados Unidos, por jogo amistoso de pré-temporada europeia. A partida terá transmissão ao vivo da TNT, na TV fechada, e da Max, o streaming (veja a programação completa aqui).

O Chelsea chega para o confronto em busca de ajustes essenciais antes do início da Premier League. A pré-temporada está sendo crucial para os Blues definirem os titulares e decidirem quem será negociado. Com uma série de amistosos, incluindo um recente 4 a 2 contra o Manchester City, o Chelsea teve uma pré-temporada movimentada, com jogos contra equipes como Wrexham, Celtic e América do México. Sendo este o único adversário derrotado pelo clube londrino.

Do outro lado, comandado por Carlo Ancelotti, o Real Madrid entra em campo correndo atrás da primeira vitória na pré-temporada. Após derrotas para Milan e Barcelona, a equipe espanhola precisa de um resultado positivo para elevar a moral antes da Supercopa da Europa contra a Atalanta. O Real Madrid contará com os retornos importantes de Vinícius Jr. e Rodrygo, que se recuperaram de lesões.

Prováveis escalações

Chelsea: Robert Sánchez, Reece James, Adarabioyo, Colwill, Gusto, Mudryk, Lavia, Enzo Fernández, Caicedo, Dewsbury-Hall, Nkunku. Técnico: Enzo Maresca

Real Madrid: Courtois, Lucas Vázquez, Rüdiger, Militao, Fran García, Mario Martín, Modric, Ceballos, Arda Güler, Endrick, Brahim. Técnico: Carlo Ancelotti.

Desfalques

Chelsea

Sem desfalques confirmados.

Real Madrid

Jude Bellingham, Carvajal e Mbappé só voltam de férias após a pré-temporada.

Quando é?