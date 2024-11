Onde assistir a Chelsea x Noah ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Conference League 2024/25

Ocupando a primeira colocação geral, Blues tentam manter o 100% de aproveitamento diante do clube armênio

Chelsea e Noah jogam nesta quinta-feira (7), às 17h (horário de Brasília), em duelo válido pela terceira rodada da fase de liga da Conference League 2024/25. A partida acontece no Stamford Bridge e terá transmissão ao vivo da CazéTV (confira a programação completa de futebol aqui).

Líder da classificação geral com seis pontos, o Chelsea busca manter o 100% de aproveitamento no torneio. Para isso, os Blues tentam colocar seu amplo favoritismo em ação, além de jogar em seus domínios diante do novato oponente.

Estreante em competições europeias, o Noah tem uma vitória e uma derrota até aqui. 18º colocado no momento, o clube armênio mira trazer ao menos um ponto precioso na bagagem, apesar do duríssimo adversário que terá pela frente.

Prováveis escalações

Chelsea: Jörgensen; Renato Veiga, Disasi, Badiashile, Cucurella; Enzo Fernández, Dewsbury-Hall; George, João Félix, Mudryk; Nkunku. Técnico: Enzo Maresca

Noah: Cancarevic; Mendoza, Gonçalo Silva, Muradyan, Hambardzumyan; Eteki, Oulad Omar, Sangaré; Hélder Ferreira, Matheus Aiás, Pinson. Técnico: Rui Mota

Desfalques

Chelsea

No departamento médico, Omari Kellyman e Jadon Sancho estão indisponíveis.

Noah

Lesionados, Gudmundur Thórarinsson e Martin Gambos estão fora de combate.

Quando é?