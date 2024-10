Onde assistir a Chelsea x Gent ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Conference League 2024/25

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (03), pela primeira rodada da fase de liga; veja como acompanhar na internet

O Chelsea recebe o Gent na tarde desta quinta-feira (03), às 16h (de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres, pela primeira rodada da fase de liga da Conference League. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV, no Prime Video, no streaming, e no YouTube (veja a programação completa aqui).

Para o confronto, o Chelsea tem como dúvida Cole Palmer, autor de quatro gols na última rodada da Premier League, além de Reece James, que segue lesionado. O Gent chega ao duelo como azarão, tendo perdido quatro de seus principais jogadores em transferências recentes. A situação da equipe é ainda mais complicada, já que a contratação mais esperada da temporada, Omgba, está lesionado, assim como dois titulares importantes, Sven Kums e Andrew Hjulsager.

Na Conference League, o novo formato inclui 36 equipes disputando seis partidas, com os oito melhores avançando diretamente às oitavas e as posições intermediárias brigando por vagas na repescagem.

Prováveis escalações

Chelsea: Sanchez; Gusto, Fofana, Colwill, Cucurella; Caicedo, Fernandes, Sancho, Madueke; Nkunku e Jackson. Técnico: Enzo Maresca.

Gent: Roef; Gambor, Watanabe, Mitrovic; Fadiga, Ito, Delorge, Brown; Vancsa, Dean, Surdez. Técnico: Wouter Vrancken.

Desfalques

Chelsea

Cole Palmer é dúvida e Reece James está fora.

Gent

Andres Hjulsanger está fora.

Quando é?