Onde assistir a Chelsea x Barrow ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa da Liga Inglesa 2024/25

Times medem forças pela terceira fase do torneio nesta terça; confira mais detalhes

Chelsea e Barrow se enfrentam nesta terça-feira (24), às 15h45 (horário de Brasília), em duelo válido pela terceira fase da Copa da Liga Inglesa 2024/25. A partida acontece no Stamford Bridge e terá transmissão exclusiva do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

O Chelsea abre sua participação no torneio jogando em casa. Embalados por duas boas vitórias sobre Bournemouth e West Ham como visitante na Premier League, onde ocupam a quinta posição, os Blues agora viram a chave e tentam manter a sequência positiva para seguir adiante na competição.

Líder da quarta divisão com 16 pontos, o Barrow já jogou duas vezes nesta edição da Copa da Liga Inglesa. Antes, os Bluebirds superaram Port Vale e Derby County. Mas agora, a missão é mais difícil. Além do forte oponente, jogar fora tornam as coisas mais complicadas ainda.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Chelsea: Jörgensen; Disasi, Tosin, Badiashile, Chilwell; Renato Veiga, Dewsbury-Hall; Pedro Neto, João Félix, Mudryk; Nkunku. Técnico: Enzo Maresca

Barrow: Farman; Feely, Vassell, Stokes, Jackson; Campbell, Foley; Kouyate, Spence, Newby; Garner. Técnico: Stephen Clemence

Desfalques

Chelsea

Lesionados, Reece James e Roméo Lavia estão indisponíveis.

Barrow

Sem ausências confirmadas.

Quando é?