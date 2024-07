Onde assistir a Charlotte FC x Inter Miami ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Messi na MLS 2024

Invictos em todo mês de junho, Herons querem manter a boa sequência - e a liderança; acompanhe tudo o que você precisa saber

Charlotte FC e Inter Miami se enfrentam nesta quarta-feira (03), às 20h30 (horário de Brasília), no Bank of America Stadium, na Carolina do Norte, em jogo válido pela 22ª rodada da MLS. A partida terá transmissão ao vivo da AppleTV+ (confira a programação na íntegra).

Após um mês de junho invicto, o Inter Miami segue com sua boa sequência durante a importante ausência de Lionel Messi, para a disputa da Copa América com a Argentina. Os Herons seguem líderes da Conferência Leste, dois pontos a frente - e com um jogo a mais - do FC Cincinnati. Para seguir à frente em pontos, mais uma vitória cairia bem. E, se a fase recente diz algo, só pode indicar favoritismo dos líderes, com 44 pontos.

A briga do Charlotte, enquanto isso, é um pouco mais embaixo. Com 32 pontos, a equipe é a 6ª colocada, com o mesmo número de tentos que o New York City, 5° colocado, e seis à frente do Nashville, que abre o G-7. Uma vitória contra os líderes poderia levá-los até à 3ª colocação.

Mais artigos abaixo

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!

Prováveis escalações

Charlotte FC: Kahlina; Byrne, Malanda, Privett e Uronen; Bronico e Petkovic; Abada, Bender e Vargas; Agyemang. Técnico: Dean Smith.

Inter Miami: Callender; Fray, Aviles, Kryvtsov e Alba; Redondo, Busquets e Gressel; Gómez, Campana e Taylor. Técnico: Tata Martino.

Desfalques

Charlotte FC

Júnior Urso (lesionado).

Inter Miami

Lionel Messi, Luis Suárez (convocados para a Copa América), Marcelo Weigandt, Federico Redondo, Diego Gómez, Nicolas Freire, Robbie Robinson e Facundo Farias (lesionados).

Quando é?

Data: sábado, 29 de junho de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)