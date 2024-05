Onde assistir a Chapecoense x América-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (4), pela terceira rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Chapecoense e América-MG se enfrentam na tarde deste sábado (4), a partir das 17h (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, pela terceira rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil, na TV aberta, do Premiere no pay-per-view e do Canal Goat, no streaming (veja a programação completa).

Terceira colocada com 6 pontos, a Chapecoense conta com o apoio de sua torcida para manter a invencibilidade na Série B. Com duas vitórias até o momento, a Chape busca um novo triunfo para tentar encerrar a rodada na liderança.

Já o América-MG está a sexta posição, com 4 pontos. O Coelho acumula uma vitória e uma derrota até o momento e também quer continuar sem perder na competição.

Prováveis escalações

Chapecoense: Cavichiolli, Marcelinho, Eduardo Doma, Bruno Leonardo e Mancha; Foguinho, Rafael Carvalheira, Thomás e Giovanni Augusto; Mário Sérgio e Marcinho.

América-MG: Dalberson; Mateus Henrique, Ricardo Silva, Éder e Marlon; Juninho, Alê e Benítez (Moisés); Jacaré, Felipe Azevedo e Renato Marques.

Desfalques

Chapecoense

Sem desfalques confirmados.

América-MG

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 4 de maio de 2024

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Arena Condá, Chapecó - SC

Arbitragem: Luciano da Silva Miranda Filho (árbitro), Renan Aguiar da Costa e Luis Filipe Goncalves Correa (assistentes), Edson da Silva (quarto árbitro) e Thiago Duarte Peixoto (VAR)