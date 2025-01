Onde assistir a Central x Sport ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Pernambucano 2025

Equipes entram em campo neste domingo (26), pela 4ª rodada da competição; veja como acompanhar na internet

O Central recebe o Sport na tarde deste domingo (26), às 16h (de Brasília), no Lacerdão, em Caruaru, pela quarta rodada do Campeonato Pernambucano de 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Canal GOAT e da TV FPF Betnacional, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Os donos da casa somam quatro pontos em três rodadas e estão na zona de classificação para o mata-mata. Já o Sport, fazendo sua estreia com o time principal na competição, entra com força máxima para buscar os pontos perdidos. Nos primeiros jogos, a equipe acumulou três empates, todos por 1 a 1, e ocupa atualmente a sétima posição. Vale ressaltar que as duas primeiras equipes avançam diretamente para a semifinal, enquanto os times do terceiro ao sexto lugar disputam a segunda fase.

Prováveis escalações

Central: Raphael; Vicvico, Lazarini, Janelson, Leozinho; Aragão, Elivelton, Flavio; Eudair, Cabaré e Charles. Técnico: Moisés Pereira da Silva

Sport: Caíque; Hereda, Antonio Carlos, Chico, Carius; Dominguez, Ortiz e Lucas Limas; Barletta, Maia e Coutinho. Técnico: Pepa.

Desfalques

Central

Sem desfalques confirmados.

Sport

Sem desfalques confirmados.

Quando é?