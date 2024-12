Onde assistir a Celtic x Real Madrid ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Champions League feminina 2024/25

Já eliminadas, escocesas buscam seus primeiros pontos na Liga dos Campeões, enquanto as merengues quer manter viva a disputa pela liderança do Grupo B

Na busca por encerrar sua campanha com dignidade, o Celtic recebe o Real Madrid na tarde desta quarta-feira (11) pela quinta rodada da fase de grupos da Champions League feminina, no New Douglas Park, em Hamilton, Escócia, a partir das 17h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming (veja a programação completa aqui).

As escocesas, em sua temporada de estreia no torneio, ainda não somaram pontos e entram em campo já eliminadas. Apesar disso, a equipe comandada por Elena Sadiku quer mostrar que pode competir em alto nível e, embalada por uma goleada de 13 a 0 sobre o Glasgow na Coa da Escócia, tentará surpreender as espanholas.

O Real Madrid chega ao confronto com a confiança em alta e uma vaga já garantida nas quartas de final. A equipe de Alberto Toril, atualmente vice-líder do Grupo B com nove pontos, busca mais um triunfo para manter viva a disputa pela liderança com o Chelsea. Depois de uma vitória por 5 a 1 contra o Sevilla no Campeonato Espanhol feminino e um difícil 3 a 2 sobre o Twente na Champions League, Las Blancas estão determinadas a impor novamente sua superioridade, como fizeram no primeiro encontro com o Celtic, vencendo por 4 a 0.

Prováveis escalações

Celtic: Lisa Rodgers; Cilin Hayes, Kelly Clark, Emma Lawton, Colette Cavanagh; Luana Muñoz, Lucy Ashworth-Clifford, Saoirse Noonan, Signe Carstens; Mathilde Carstens e Amy Gallacher. Técnica: Elena Sadiku

Real Madrid: Misa Rodríguez; Sheila García, Rocío Gálvez, Maëlle Lakrar, Olga Carmona, Sandie Toletti; Melanie Leupolz, Eva Navarro, Alba Redondo, Linda Caicedo; Signe Bruun Técnico: Alberto Toril.

Desfalques

Celtic

Sem desfalques confirmados.

Real Madrid

Sem desfalques confirmados.

Quando é?