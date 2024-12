Onde assistir a Celtic x Rangers ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final da Copa da Liga Escocesa 2024/25

Um dos maiores clássicos do futebol mundial, Old Firm decide o primeiro título da temporada na Escócia neste domingo

Celtic e Rangers se enfrentam neste domingo (15), às 12h30 (horário de Brasília), em confronto válido pela final da Copa da Liga Escocesa 2024/25. A partida acontece no Hampden Park e terá transmissão ao vivo da ESPN 4 e do Disney+ Premium (confira a programação completa de futebol aqui).

Com apenas uma derrota em 25 jogos oficiais na temporada, o Celtic faz um grande 2024/25. Brigando por classificação na Champions League e líder do Campeonato Escocês com folgas, o time de Brendan Rodgers tenta coroar o empolgante início com um título sobre o maior rival.

Depois de oscilar bastante, o Rangers parece ter se encontrado na temporada. Com quatro vitórias nas últimas cinco partidas, os comandados de Philippe Clement buscam enrijecer um pouco mais o entrosamento e a confiança. Logo, uma conquista diante do arquirrival cairia muitíssimo bem.

O Rangers não vence o Celtic há seis partidas (cinco derrotas e um empate). O último triunfo aconteceu em maio de 2023, quando o time venceu no Ibrox por 3 a 0. Se a gente ampliar mais o recorte, a supremacia dos Bhoys fica ainda mais clara: nos últimos treze clássicos, são nove vitórias do time verde e branco, três empates e apenas uma vitória dos Gers.

Prováveis escalações

Celtic: Schmeichel; Johnston, Carter-Vickers, Trusty, Taylor; Paulo Bernardo, McGregor, Hatate; Kühn, Furuhashi, Maeda. Técnico: Brendan Rodgers

Rangers: Butland; Tavernier, Souttar (Balogun), Pröpper, Jefté; Barron, Raskin; Cerny, Diomande, Bajrami; Igamane (Dessers). Técnico: Philippe Clement

Desfalques

Celtic

Com um problema na panturrilha, Odin Thiago Holm segue fora de combate.

Rangers

Se recuperando de lesões, Neraysho Kasanwirjo, Tom Lawrence e Rabbi Matondo estão fora. Substituídos depois de sentirem problemas contra o Tottenham, John Souttar e Hamza Igamane têm presença incerta.

Quando é?