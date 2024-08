Onde assistir a Celtic x Rangers ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Escocês 2024/25

Clubes realizam primeiro Old Firm da nova temporada na Escócia; confira mais detalhes

Celtic e Rangers entram em campo neste domingo (1), às 8h30 (horário de Brasília), em clássico válido pela quarta rodada do Campeonato Escocês 2024/25. O jogo acontece no Celtic Park e terá transmissão ao vivo da ESPN 2, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Com quatro vitórias nos quatro jogos oficiais disputados nesta temporada, o Celtic chega embalado para o Old Firm. Ainda forte apesar da dolorida perda do meia Matt O'Riley, os Bhoys vão em busca de mais um triunfo para poder mostrar que a hegemonia do país deve seguir em suas mãos.

Já o Rangers vive situação diferente. Dando continuidade a uma significativa reformulação, os Gers tentam não deixar a peteca cair e ameaçar o reinado do rival. Por isso, uma vitória no clássico seria de suma importância para resgatar um pouco da confiança perdida nos últimos tempos.

O retrospecto geral no Old Firm é totalmente equilibrado. Em 441 jogos entre Celtic e Rangers, são 169 vitórias para cada lado e 103 empates.

Prováveis escalações

Celtic: Schmeichel; Johnston, Carter-Vickers, Scales, Taylor; Paulo Bernardo, McGregor, Hatate; Kühn, Furuhashi, Maeda. Técnico: Brendan Rodgers

Rangers: Butland; Tavernier, Souttar, Balogun, Jefté; Sterling, Barron; Cerny, Lawrence, Matondo; Dessers. Técnico: Philippe Clement

Desfalques

Celtic

Maik Nawrocki (lesionado) está fora.

Rangers

No departamento médico, Ridvan Yilmaz, Nicolas Raskin e Óscar Cortés estão indisponíveis.

Quando é?