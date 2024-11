Onde assistir a Ceará x Palmeiras ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal da Copa do Brasil sub-20 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (26), no Estádio Presidente Vargas; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ceará e Palmeiras se enfrentam nesta terça-feira (26), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada (clique aqui e confira a programação diária).

Em busca do tricampeonato da Copa do Brasil Sub-20, o Palmeiras entra em campo com a vantagem de poder perder por até três gols de diferença para garantir a vaga na final. A equipe alviverde venceu o jogo de ida por 5 a 1. O Verdão chegou à semifinal após eliminar o Cruzeiro nos pênaltis por 4 a 2 nas quartas de final. Antes disso, goleou o União ABC-MS por impressionantes 12 a 0 na primeira fase e superou o Coritiba nas oitavas de final com um placar agregado de 4 a 3.

Por sua vez, o Ceará enfrenta uma difícil missão: precisa vencer por quatro gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Apesar da goleada sofrida no primeiro jogo, o time cearense mostrou força nas fases anteriores, eliminando o Serra Branca com uma vitória por 5 a 0, o CSA com um placar agregado de 10 a 0 e o Macapá por 5 a 1 no agregado.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Ceará sub-20: Léo Agliardi; Vitor, Uchella, Gilmar e Fabrício; Matheus Maycon, João Victor, João Silva e Kaique; Caio Rafael e Zé Neto.

Palmeiras sub-20: Deivid; Gilberto, Robson, Luis Benedetti e Coutinho; Arthur Gabriel, Edney e Patrick; Thalys Henrique, Allan e Luighi.

Desfalques

Ceará

Sem desfalques confirmados.

Palmeiras

Não há desfalques confirmados.

Quando é?