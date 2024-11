Onde assistir a Ceará x Macapá ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Copa do Brasil sub-20 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (06), pelo jogo de volta das quartas de final; veja como acompanhar na TV e na internet

O Ceará recebe o Macapá na tarde desta quarta-feira (06), às 21h (de Brasília), no Presidente Vargas, na capital do Ceará, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil sub-20 de 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Globoplay, no streaming (veja a programação completa aqui).

Após um empate sem gols na primeira partida, os times se enfrentam para avançar às semifinais. Em caso de novo empate, a decisão vai para os pênaltis. O time classificado enfrentará o vencedor entre Palmeiras e Cruzeiro.

Prováveis escalações

Ceará: Léo; Zé Neto, Uchella, Gabriel e Kauã Lucas; Fabricio, Steven e Caio Rafael; Fernando Gabriel, Enzo e Pablo.

Macapá: sem informações

Desfalques

Ceará

Sem desfalques confirmados.

Macapá

Sem desfalques confirmados.

Quando é?