Onde assistir a Ceará x Iguatu ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Cearense 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (29), no Estádio Presidente Vargas; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ceará e Iguatu se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, pela 3ª rodada do Grupo A do Campeonato Cearense 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Canal GOAT, no YouTube (confira a programação completa).

O Ceará é o líder do Grupo A, com seis pontos em dois jogos, mantendo o 100% de aproveitamento. Na última rodada, o triunfo veio em cima do Ferroviário, por 2 a 1.

O Iguatu, enquanto isso, chega mal das pernas, dias depois de demitir o técnico Paulo Schardong, seguindo um início irregular de temporada. O ex-Retrô Dico Wooley agora é quem comanda a equipe, que ocupa o penúltimo lugar do Grupo B, com um ponto em dois jogos.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Ceará: Keiller, Diego, Marllon, Ramon Menezes, Matheus Bahia, Lourenço, Lucas Mugni, Fernando Sobral, Pedro Henrique, Antonio Galeano e Fernandinho. Técnico: Léo Condé.

Iguatu: Mauro Iguatu, Richard Escobar, Wagner Vidal, Davy Einstein, Léo Carioca, Geovani Silva, Luan Silva, Mateuzinho, Cristiano Salib, Matías Verdún e Eduardo Júnior. Técnico: Dico Woolley.

Desfalques

Ceará

Não há desfalques confirmados.

Iguatu

Sem desfalques confirmados.

Quando é?